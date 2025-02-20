В мэрии прокомментировали остановку троллейбуса в центре Рязани
Как сообщили в пресс-службе ведомства, троллейбус остановился из-за обрыва контактной сети в районе Мясокомбината.
В городской мэрии объяснили остановку троллейбуса в центре Рязани. Комментарий редакции РЗН. инфо дала пресс-служба ведомства.
«Троллейбус остановился из-за обрыва контактной сети в районе Мясокомбината. На место оперативно выехала бригада УРТ. На момент 16:30 движение восстановлено», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в центре Рязани из-за сломавшегося троллейбуса образовалась пробка.
Фото: «МК в Рязани»