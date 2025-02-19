Рязанцы сообщили о вырубке елок возле театра кукол

Вырубку деревьев заметили в среду, 19 февраля.

Рязанцы сообщили о вырубке елок возле театра кукол. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Вырубку деревьев заметили в среду, 19 февраля.

«Видимо, возле Кукольного театра все же решили срубить елки. Хотя на изображениях проекта они есть», — отметили в посте.

Ранее был опубликован проект благоустройства территории возле театра. Там сообщалось, что перед театром высадят березы, липы, сосны, сирень, калину, боярышник.