Рязанцы сообщили о вырубке елок возле театра кукол
Вырубку деревьев заметили в среду, 19 февраля.
Рязанцы сообщили о вырубке елок возле театра кукол. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
Вырубку деревьев заметили в среду, 19 февраля.
«Видимо, возле Кукольного театра все же решили срубить елки. Хотя на изображениях проекта они есть», — отметили в посте.
Ранее был опубликован проект благоустройства территории возле театра. Там сообщалось, что перед театром высадят березы, липы, сосны, сирень, калину, боярышник.