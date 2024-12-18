В Рязани благоустроят территорию перед театром кукол
Работы начнут этой зимой и завершатся к осени.
В Рязани благоустроят территорию перед театром кукол. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Работы начнут этой зимой и завершатся к осени. Возле театра установят видеонаблюдение, интегрированное в систему «Безопасный город», а также фонари, светильники, ландшафтную подсветку, лавочки, урны.
Помимо этого, перед театром высадят березы, липы, сосны, сирень, калина, боярышник. Внутри театра сделают сцену — амфитеатр под открытым небом. Также внутри появятся игровые зоны для детей.