В Рязани благоустроят территорию перед театром кукол

Работы начнут этой зимой и завершатся к осени.

В Рязани благоустроят территорию перед театром кукол. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Работы начнут этой зимой и завершатся к осени. Возле театра установят видеонаблюдение, интегрированное в систему «Безопасный город», а также фонари, светильники, ландшафтную подсветку, лавочки, урны.

Помимо этого, перед театром высадят березы, липы, сосны, сирень, калина, боярышник. Внутри театра сделают сцену — амфитеатр под открытым небом. Также внутри появятся игровые зоны для детей.