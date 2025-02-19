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Полицейские объявили о поиске очевидцев двух ДТП в Рязани
Одна из аварий произошла 21 сентября 2023 года, примерно в 08:40, около дома № 18/6 по улице Циолковского. Второе ДТП случилось 27 мая 2024 года, примерно в 6:00, вблизи дома № 5 по проезду Завражнова.

Полицейские объявили о поиске очевидцев двух ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Одна из аварий произошла 21 сентября 2023 года, примерно в 08:40, около дома № 18/6 по улице Циолковского.

Отмечается, что 62-летний местный житель, управляя автомобилем «Рено Дастер», наехал на 52-летнего рязанца. В результате происшествия пешеход получил травмы. Его доставляли в медучреждение.

Второе ДТП произошло 27 мая 2024 года, примерно в 6:00, вблизи дома № 5 по проезду Завражнова.

Как указано в публикации, 61-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», наехал на 44-летнюю жительницу Рязани. В результате происшествия женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Всех, кто стал очевидцем ДТП, просят обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.