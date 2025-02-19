В Кремле объяснили, как Путин назначит переговорщика от России

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин назначит переговорщика от России по Украине в зависимости от того, кого назначат США.

В Кремле объяснили, как Владимир Путин назначит переговорщика от России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало РИА Новости.

По его словам, Владимир Путин назначит переговорщика от России по Украине в зависимости от того, кого назначат США.

Он добавил, что для встречи двух лидеров потребуется определенная подготовка по линии МИД.

Кроме того, Песков заявил, что отношения России и США «нуждаются в реставрации», им целенаправленно «наносился вред предыдущей администрацией» Штатов.