В Касимове состоялась премьера документального спектакля о Пастернаке

Звучали стихи Бориса Пастернака, песни на его стихи, а также отрывки из романа «Доктор Живаго».

В Касимове состоялась премьера спектакля «Пастернак. Своими словами», который посвящен 135-летию со дня рождения писателя. Об этом пишет ИД «Пресса».

Над ним работал рязанский режиссер Максим Ларин.

Спектакль прошел в формате открытой репетиции, что стало уникальным опытом как для актеров, так и для зрителей. Звучали стихи Бориса Пастернака, песни на его стихи, а также отрывки из романа «Доктор Живаго».

Возрастное ограничение 16+.

Фото: Рязанский театр драмы