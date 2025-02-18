В Касимове состоялась премьера документального спектакля о Пастернаке
Звучали стихи Бориса Пастернака, песни на его стихи, а также отрывки из романа «Доктор Живаго».
В Касимове состоялась премьера спектакля «Пастернак. Своими словами», который посвящен 135-летию со дня рождения писателя. Об этом пишет ИД «Пресса».
Над ним работал рязанский режиссер Максим Ларин.
Спектакль прошел в формате открытой репетиции, что стало уникальным опытом как для актеров, так и для зрителей. Звучали стихи Бориса Пастернака, песни на его стихи, а также отрывки из романа «Доктор Живаго».
Возрастное ограничение 16+.
Фото: Рязанский театр драмы