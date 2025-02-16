В Рязанской области сгорел гараж с автомобилем

Информация о пожаре в рабочем поселке Ермишь поступила 16 февраля в 12:27.

В Рязанской области сгорел гараж с автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в рабочем поселке Ермишь поступила 16 февраля в 12:27. Загорелся гараж.

«На момент прибытия пожарных подразделений деревянный гараж горел открытым пламенем, существовала угроза перехода огня на два жилых дома», — говорится в сообщении.

В тушении участвовали семь человек и две единицы техники. Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома.

Пострадавших нет. Отмечается, что уничтожен гараж с легковым автомобилем.