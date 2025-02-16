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В Госдуме выступили за постепенную отмену ЕГЭ
ЕГЭ в России надо отменять, это может быть сделано постепенно, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ в России нужно отменять постепенно. Об этом он сообщил РИА Новости в воскресенье, 16 февраля.

По мнению Ярослава Нилова, на данный момент от ОГЭ и ЕГЭ «остались только названия», поскольку в системе произошло много изменений. Он считает, что «раздражающую» аббревиатуру ЕГЭ следует изменить.

«Раздражает то, что подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов, без денег практически невозможно. Ну и другие вытекающие негативные последствия, связанные со сдачей экзамена в неродных стенах. Все-таки есть определенное злоупотребление, меньше, но все равно есть коррупция. Детей спрашивают то, чего им не преподавали», — заявил Ярослав Нилов.

Он уверен, что рано или поздно Россия выйдет на такую систему, которая возьмет лучшее из советского прошлого.