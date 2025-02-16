В Госдуме выступили за постепенную отмену ЕГЭ

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что ЕГЭ в России нужно отменять постепенно. Об этом он
По мнению Ярослава Нилова, на данный момент от ОГЭ и ЕГЭ «остались только названия», поскольку в системе произошло много изменений. Он считает, что «раздражающую» аббревиатуру ЕГЭ следует изменить.
«Раздражает то, что подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов, без денег практически невозможно. Ну и другие вытекающие негативные последствия, связанные со сдачей экзамена в неродных стенах. Все-таки есть определенное злоупотребление, меньше, но все равно есть коррупция. Детей спрашивают то, чего им не преподавали», — заявил Ярослав Нилов.
Он уверен, что рано или поздно Россия выйдет на такую систему, которая возьмет лучшее из советского прошлого.