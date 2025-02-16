Лавров обсудил с Рубио украинский вопрос

По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поговорили по телефону по инициативе американской стороны. Об этом сообщило РИА Новости ночью в субботу, 15 февраля.

Как указано в публикации, во время разговора Сергей Лавров и Марко Рубио подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога; договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи Путина и Трампа.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по Украине и Ближнему Востоку.

Напомним, в среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел длинный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.