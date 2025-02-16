Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
-6°
Пнд, 17
-7°
Втр, 18
-5°
ЦБ USD 90.31 -0.72 15/02
ЦБ EUR 94.89 -0.03 15/02
Нал. USD 94.50 / 94.15 15/02 16:25
Нал. EUR 99.70 / 100.81 15/02 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
5 523
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
10 378
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
20 640
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
21 953
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Лавров обсудил с Рубио украинский вопрос
По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поговорили по телефону по инициативе американской стороны. Об этом сообщило РИА Новости ночью в субботу, 15 февраля.

Как указано в публикации, во время разговора Сергей Лавров и Марко Рубио подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога; договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи Путина и Трампа.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по Украине и Ближнему Востоку.

Напомним, в среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел длинный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.