Эксперт назвала причины роста тарифов на капремонт в России в 2025 году

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко назвала причины роста тарифов на капремонт в многоквартирных домах с 1 января 2025 года. Об этом она
Эксперт напомнила, что тарифы регионы устанавливают самостоятельно. Они определяются согласно оценке стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества многоквартирного дома. Если таких данных нет, то капремонт оценивают на основании сметной документации за прошедшие один-три года.
По словам Светланы Мусиенко, в последние годы наблюдался рост стоимости стройматериалов. Общий уровень инфляции, как уточнила эксперт, был выше запланированного. Все это привело к росту тарифов, в том числе на капремонт, уточнили в публикации.
Напомним, минимальный взнос на капремонт в многоквартирных домах в Рязанской области