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Эксперт назвала причины роста тарифов на капремонт в России в 2025 году
Напомним, минимальный взнос на капремонт в многоквартирных домах в Рязанской области увеличился до 12,33 рублей за 1 квадратный метр. В 2024 году он составлял 11,65 рублей. Постановление вступило в силу с 1 января 2025 года.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко назвала причины роста тарифов на капремонт в многоквартирных домах с 1 января 2025 года. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Эксперт напомнила, что тарифы регионы устанавливают самостоятельно. Они определяются согласно оценке стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества многоквартирного дома. Если таких данных нет, то капремонт оценивают на основании сметной документации за прошедшие один-три года.

По словам Светланы Мусиенко, в последние годы наблюдался рост стоимости стройматериалов. Общий уровень инфляции, как уточнила эксперт, был выше запланированного. Все это привело к росту тарифов, в том числе на капремонт, уточнили в публикации.

Напомним, минимальный взнос на капремонт в многоквартирных домах в Рязанской области увеличился до 12,33 рублей за 1 квадратный метр. В 2024 году он составлял 11,65 рублей. Постановление вступило в силу с 1 января 2025 года.