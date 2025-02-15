Установлена личность утонувшего в Рязанской области рыбака

Трагедия произошла вечером 10 февраля. Спасатели достали тело мужчины из затона Чернышиха у населенного пункта Терехово Шиловского района. Им оказался 69-летний Сергей С.

Установлена личность утонувшего в Рязанской области мужчины. Соответствующую информацию опубликовал в группе «Рыбалка в Рязани» во «ВКонтакте» знакомый погибшего.

Трагедия произошла вечером 10 февраля. Спасатели достали тело мужчины из затона Чернышиха у населенного пункта Терехово Шиловского района.

Как уточнили в публикации, утонул 69-летний Сергей С.

«Утонул мой лучший друг и учитель, рыбак с большой буквы, один из немногих основателей ловли мормышкой на течении… Очень уважаемый в поселке Соколовка. Это был широкой души человек, приятный собеседник, всегда чуткий и отзывчивый… Он научил эффективной зимней ловли несколько поколений людей», — написали в посте.

Напомним, в региональном СУ СК рассказали подробности гибели рязанца, чье тело подняли из затона Чернышиха. Позже выяснилось, что погибшего в Шиловском районе рыбака пытались спасти друзья.

Фото: Николай Стражев, группа «Рыбалка в Рязани» во «ВКонтакте»