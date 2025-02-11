Погибшего в Шиловском районе рыбака пытались спасти друзья

По словам спасателей, мужчина умер от переохлаждения.

Погибшего в Шиловском районе рыбака пытались спасти друзья. Об этом ИД «Пресса» рассказал начальник районного ПСС Валерий Анохин.

Он рассказал, что на затоне рыбачили четыре рыбака из Рязани. Один из мужчин отошел в сторону Оки и провалился под лед.

Отмечается, что мужчину пытались спасти товарищи, однако они сами рисковали провалиться в воду.

По словам спасателей, мужчина умер от переохлаждения.

Напомним, его тело извлекли из водоема вечером 10 февраля. В СК сообщили личность погибшего.