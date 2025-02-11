Погибшего в Шиловском районе рыбака пытались спасти друзья
По словам спасателей, мужчина умер от переохлаждения.
Погибшего в Шиловском районе рыбака пытались спасти друзья. Об этом ИД «Пресса» рассказал начальник районного ПСС Валерий Анохин.
Он рассказал, что на затоне рыбачили четыре рыбака из Рязани. Один из мужчин отошел в сторону Оки и провалился под лед.
Отмечается, что мужчину пытались спасти товарищи, однако они сами рисковали провалиться в воду.
По словам спасателей, мужчина умер от переохлаждения.
Напомним, его тело извлекли из водоема вечером 10 февраля. В СК сообщили личность погибшего.