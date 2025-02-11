В СК рассказали подробности гибели рязанца, чье тело подняли из затона Чернышиха

Отмечается, что погиб 69-летний мужчина.

В СК рассказали подробности гибели рязанца, чье тело подняли из затона Чернышиха. Об этом РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

Отмечается, что погиб 69-летний мужчина. Он рыбачил и провалился под лед.

По данному факту Касимовским МСО проводится проверка.

Напомним, трагедия произошла вечером 10 февраля. Спасатели достали тело мужчины из затона Чернышиха у населенного пункта Терехово Шиловского района.