В России предложили отказаться от ящиков для «валентинок» в вузах и школах

Сенатор Наталия Косихина считает, что «валентинки» становятся поводом «для грусти и заниженной самооценки» у тех, кто ее не получил, что может привести к негативным последствиям

В Совфеде предложили отказаться от ящиков для «валентинок» в вузах и школах. С инициативой выступила сенатор Наталия Косихина, передало ТАСС в пятницу, 14 февраля.

По ее мнению, «валентинка» становится поводом «для грусти и заниженной самооценки» тех, кто ее не получил и «может привести к негативным последствиям».

Поэтому, как сказала Наталия Косихина, нужно отказаться от традиции празднования Дня святого валентина, в том числе от ящиков.