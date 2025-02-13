В зоне СВО погиб 42-летний житель Рязанской области

Александр подписал контракт 21 марта 2024 года. После обучения был отправлен в Луганскую Народную Республику в качестве штурмовика.

В зоне СВО погиб 42-летний житель села Казачья Слобода Шацкого района Александр Кожанов. Об этом стало известно РЗН. инфо.

Собеседник рассказал, что Александр подписал контракт 21 марта 2024 года. После обучения был отправлен в Луганскую Народную Республику в качестве штурмовика. Был ранен, успешно отразив три атаки БПЛА противника в 2024 году.

После восстановления Кожанов вернулся в свою часть в 2025 году. Выполняя служебный долг, он погиб. У Александра осталась дочь.