В Рязани на ремонт корпуса колледжа электроники выделили 117 миллионов рублей

Срок выполнения работ — до 20 августа 2025 года.

В колледже электроники Рязани проведут капитальный ремонт за 117 миллионов 589 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, работы проведут в шестом учебном корпусе на улице Бирюзова, спортивном зале и мастерских. Подрядчик отремонтирует кровельное покрытие и фасад здания, а также канализацию, отопление, газоснабжение, вентиляцию.

Срок выполнения работ — до 20 августа 2025 года.

Рязанский колледж электроники выступил заказчиком ремонта.