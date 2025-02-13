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В Рязани на ремонт корпуса колледжа электроники выделили 117 миллионов рублей
Срок выполнения работ — до 20 августа 2025 года.

В колледже электроники Рязани проведут капитальный ремонт за 117 миллионов 589 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, работы проведут в шестом учебном корпусе на улице Бирюзова, спортивном зале и мастерских. Подрядчик отремонтирует кровельное покрытие и фасад здания, а также канализацию, отопление, газоснабжение, вентиляцию.

Срок выполнения работ — до 20 августа 2025 года.

Рязанский колледж электроники выступил заказчиком ремонта.