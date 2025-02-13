Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-4°
Птн, 14
-3°
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 94.05 -1.75 13/02
ЦБ EUR 98.01 -1.19 13/02
Нал. USD 95.50 / 94.00 13/02 15:30
Нал. EUR 97.70 / 100.00 13/02 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
4 часа назад
375
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
5 801
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
15 978
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
17 381
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России могут запретить рекламу самогонных аппаратов
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

В России могут запретить рекламу самогонных аппаратов. Об этом пишет «Лента.ру».

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Его автор — депутат от Алексей Куринный. В пояснительной записке он указал, что «распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)».

Инициатива подразумевает запрет рекламы технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16 процентов.