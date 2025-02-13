В России могут запретить рекламу самогонных аппаратов

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

В России могут запретить рекламу самогонных аппаратов. Об этом пишет «Лента.ру».

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Его автор — депутат от Алексей Куринный. В пояснительной записке он указал, что «распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению производства, потребления и нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)».

Инициатива подразумевает запрет рекламы технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16 процентов.