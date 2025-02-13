В небе над Рязанью совершили крестный ход для защиты от воздушных атак

13 февраля над городом пролетел самолет, на борту которого находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение», частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца, частица древа Животворящего Креста Господня.

В небе над Рязанью совершили крестный ход для защиты от воздушных атак. Об этом говорится на сайте областной епархии.

13 февраля над городом пролетел самолет, на борту которого находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение», частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца, частица древа Животворящего Креста Господня.

Священнослужители совершили молебен с акафистом Царице Небесной.

Событие было также приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: сайт Рязанской епархии