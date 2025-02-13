Трамп раскрыл, где может произойти его встреча с Путиным

Как сказал Дональд Трамп, они могут встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме раскрыл, где может произойти его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщило ТАСС.

Как сказал Дональд Трамп, они могут встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Он отметил, что в организацию вовлечен наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Помимо этого, президент США заявил, что ждет завершения украинского конфликта через полгода.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. В Кремле сообщили подробности.