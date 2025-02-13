Рязанский суд оштрафовал предпринимателя за незаконную продажу табака у школы

В Рязани индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями.

В Рязани индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба Арбитражного суда в соцсетях.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области провели проверку и установили, что в торговом киоске на улице Великанова предприниматель осуществляет розничную продажу табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от границ школы.

При этом, как указано в публикации, ИП не зарегистрирован в ГИС МТ, не передает информацию об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в информационную систему мониторинга.

В итоге региональный Роспотребнадзор привлек предпринимателя к административной ответственности и выписал штраф 10 тысяч рублей.

Он не согласился с постановлением и обратился в Арбитражный суд Рязанской области. Требование не удовлетворили. Суд отклонил довод предпринимателя, что табак продавал работник киоска по собственной инициативе.

Кроме того, учтено, что ранее предпринимателя привлекали к административной ответственности за осуществление реализации табачной продукции без регистрации в ГИС МТ.

Решение не вступило в законную силу.