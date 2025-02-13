Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-4°
Птн, 14
-3°
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 94.05 -1.75 13/02
ЦБ EUR 98.01 -1.19 13/02
Нал. USD 96.50 / 94.00 13/02 12:56
Нал. EUR 99.00 / 100.00 13/02 12:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
1 час назад
135
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
5 579
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
15 750
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
17 164
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский суд оштрафовал предпринимателя за незаконную продажу табака у школы
В Рязани индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями.

В Рязани индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба Арбитражного суда в соцсетях.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области провели проверку и установили, что в торговом киоске на улице Великанова предприниматель осуществляет розничную продажу табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от границ школы.

При этом, как указано в публикации, ИП не зарегистрирован в ГИС МТ, не передает информацию об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в информационную систему мониторинга.

В итоге региональный Роспотребнадзор привлек предпринимателя к административной ответственности и выписал штраф 10 тысяч рублей.

Он не согласился с постановлением и обратился в Арбитражный суд Рязанской области. Требование не удовлетворили. Суд отклонил довод предпринимателя, что табак продавал работник киоска по собственной инициативе.

Кроме того, учтено, что ранее предпринимателя привлекали к административной ответственности за осуществление реализации табачной продукции без регистрации в ГИС МТ.

Решение не вступило в законную силу.