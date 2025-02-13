Рязанский педагог победила во Всероссийском диктанте «Наука во имя Победы»
В нем участвовали 320 тысяч человек со всей страны.
Замдиректора по воспитательной работе школы № 6 города Сасово Диана Сурикова вошла в число победителей Всероссийского диктанта «Наука во имя Победы». Об этом сообщает ИД «Пресса».
В нем участвовали 320 тысяч человек со всей страны.
Победителями стали 30 человек, которые показали наилучшие результаты.
Отмечается, что это было онлайн-тестирование из 25 сложных вопросов.
Фото Андрея Кравченко