В Рязани проститутка ограбила клиента

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани проститутка ограбила клиента. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В отдел полиции обратился 29-летний рязанец и сообщил, что пару дней назад из его квартиры пропала игровая консоль. Он пояснил, что в день пропажи к нему в квартиру приходила гостья, которую он вызвал для оказания интимных услуг. Перед ее визитом рязанец выпил алкоголь и заснул, пока женщина находилась в доме. Утром он заметил пропажу техники.

По описанию внешности женщины оперативники опознали 30-летнюю жительницу Рязанской области. Ранее ее судили за серию краж бытовой техники.

Воровку нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело.