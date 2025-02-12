В Рязани предпринимателя обязали заплатить за контрафакт павлопосадских платков

ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» принадлежат исключительные авторские права на служебное произведение — рисунок «Незнакомка». В торговой точке на улице Новоселов в Рязани предприниматель продавал контрафактный платок с таким изображением. Он нарушил авторские права.

ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» подало иск к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на рисунок «Незнакомка». Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.

Судом установлено, что ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» принадлежат исключительные авторские права на служебное произведение — рисунок «Незнакомка».

В торговой точке на улице Новоселов в Рязани предприниматель продавал контрафактный платок с таким изображением.

Как указано в публикации, ответчик нарушил авторские права истца.

Предприниматель выплатит компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.