В Скопинском районе в результате аварии пострадали два человека

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Скопинском районе в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщила местная ГАИ.

Инцидент произошел вечером 4 февраля на 254 км. дороги Р-22 «Каспий». 35-летний водитель за рулем автомобиля Форд Фокус не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате водитель и 64-летний пассажир получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.