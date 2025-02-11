В рязанском агроуниверситете прошла научная конференция по пчеловодству

6 февраля в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева прошла областная научно-исследовательская конференция «Мой личный опыт в пчеловодстве». На ней свои проектные и исследовательские работы представили обучающихся среднего и старшего звена образовательных учреждений региона, имеющих интерес к исследовательской работе в области пчеловодства. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В рамках события были заслушаны 15 выступлений. В своих работах ученики поделились наблюдениями и полученными результатами проведенных научных исследований. Кто-то из выступающих уже имеет свой улей и знает все о жизни пчел, а кто-то только начинает свой путь в этой сфере.

Лучшие работы молодых исследователей, получившие высокую оценку экспертов, были отмечены дипломами, авторов организаторы наградили ценными подарками.