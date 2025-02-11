Установлена личность мужчины, разбившего автомобили в Рязанской области

Им оказался 37-летний житель Скопина. Он был судим.

Установлена личность мужчины, разбившего автомобили в Скопине. Им оказался 37-летний местный житель, передала пресс-служба региональной Росгвардии.

Днем во вторник, 11 февраля, сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Скопинскому району сообщили, что во дворе одного из домов Автозаводского микрорайона неизвестный мужчина громит автомобили.

Росгвардейцы прибыли на место и заметили, что он разбил стекла и повредил покрытие двух припаркованных машин. Внешние признаки указывали, что он пьян, говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя. Его доставили в отделение полиции.

Ранее очевидцы засняли, как мужчина разбивает припаркованные автомобили.