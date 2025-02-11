В Рязанской области засняли мужчину, разбивающего автомобили
По словам очевидцев, пьяный мужчина начал разбивать автомобили, припаркованные около многоквартирного дома.
В Скопине Рязанской области засняли мужчину, разбивающего автомобили. Кадры опубликованы в соцсетях 1 февраля.
По словам очевидцев, пьяный мужчина начал разбивать автомобили, припаркованные около дома № 23 в микрорайоне Автозаводской в Скопине.
Отмечается, что жители испугались и вызвали Росгвардию.
Как стало известно РЗН. инфо, мужчина доставлен в отдел, проводится проверка.