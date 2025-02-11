Mash: ВС России взяли под контроль село в Курской области

Российские военные зачищают населенный пункт Свердликово. Более 500 украинцев попали в «огненный мешок» со стороны реки Локни.

ВС России взяли под контроль село в Курской области. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, российские военные зачищают населенный пункт Свердликово. Более 500 украинцев попали в «огненный мешок» со стороны реки Локни.

«ВСУ сконцентрировали резервы в селе Юнаковка в Сумском районе — оттуда идет стабильный трафик вражеской техники. Из Суджи раз в час вывозят раненых и возвращаются со свежими резервами», — отметили в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ ежедневно теснят противника вдоль Черкасской Конопельки после освобождения Федосеевки.