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В школах Рязани из-за гриппа и ОРВИ временно закрыли 51 класс
Инфекция COVID-19 в общеобразовательных учреждениях не выявлена.

В рязанских школах закрыли 51 класс из-за гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 10 февраля, РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии отметили, что в учебных классах 27 школ приостановили учебный процесс.

Инфекция COVID-19 в общеобразовательных учреждениях не выявлена.

Напомним, ранее в Рязанской области зарегистрировали 5775 случаев заболевания ОРВИ за неделю.