В школах Рязани из-за гриппа и ОРВИ временно закрыли 51 класс
Инфекция COVID-19 в общеобразовательных учреждениях не выявлена.
В рязанских школах закрыли 51 класс из-за гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 10 февраля, РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В мэрии отметили, что в учебных классах 27 школ приостановили учебный процесс.
Инфекция COVID-19 в общеобразовательных учреждениях не выявлена.
Напомним, ранее в Рязанской области зарегистрировали 5775 случаев заболевания ОРВИ за неделю.