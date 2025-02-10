В школах Рязани из-за гриппа и ОРВИ временно закрыли 51 класс

Инфекция COVID-19 в общеобразовательных учреждениях не выявлена.

В рязанских школах закрыли 51 класс из-за гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 10 февраля, РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии отметили, что в учебных классах 27 школ приостановили учебный процесс.

Инфекция COVID-19 в общеобразовательных учреждениях не выявлена.

Напомним, ранее в Рязанской области зарегистрировали 5775 случаев заболевания ОРВИ за неделю.