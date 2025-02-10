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Уточнение информации о лицензии АО «НС Банк»
24 января 2025 года наше издание, опубликовало информацию об аннулировании лицензии АО «НС Банк». Правильной версией информационного сообщения считать следующую: В соответствие с официальным сайтом Банка России АО «НС Банк» является действующей кредитной организацией с Генеральной лицензией Банка России, предоставляющей широкий спектр банковских услуг, в том числе как участник профессионального рынка ценных бумаг.

24 января 2025 года наше издание, опубликовало информацию об аннулировании лицензии АО «НС Банк». Правильной версией информационного сообщения считать следующую:

В соответствие с официальным сайтом Банка России АО «НС Банк» является действующей кредитной организацией с Генеральной лицензией Банка России (https://nsbank.ru/about/main/), предоставляющей широкий спектр банковских услуг, в том числе как участник профессионального рынка ценных бумаг.

В целях оптимизации технологических процессов АО «НС Банк» направил заявление в Банк России об аннулировании одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, ввиду отсутствия в ней необходимости. На основании заявления АО «НС Банк» Банк России аннулировал данную лицензию.

Таким образом, НС Банк продолжает стабильную работу, в т. ч. имеет действующие лицензии на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская и депозитарная.

НС Банк является стабильно работающим финансовым учреждением, имеющим два рейтинга кредитоспособности от ведущих российских рейтинговых агентств НРА и НКР на уровне BB- с прогнозом «Стабильный», имеет действующие лицензии на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская и депозитарная. Офисы НС Банка расположены в городах РФ: Москва, Красногорск, Иваново и Великий Новгород.