Уточнение информации о лицензии АО «НС Банк»

24 января 2025 года наше издание, опубликовало информацию об аннулировании лицензии АО «НС Банк». Правильной версией информационного сообщения считать следующую:
В соответствие с официальным сайтом Банка России АО «НС Банк» является действующей кредитной организацией с Генеральной лицензией Банка России (
В целях оптимизации технологических процессов АО «НС Банк» направил заявление в Банк России об аннулировании одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, ввиду отсутствия в ней необходимости. На основании заявления АО «НС Банк» Банк России аннулировал данную лицензию.
Таким образом, НС Банк продолжает стабильную работу,
НС Банк является стабильно работающим финансовым учреждением, имеющим два рейтинга кредитоспособности от ведущих российских рейтинговых агентств НРА и НКР на уровне BB- с прогнозом «Стабильный», имеет действующие лицензии на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская и депозитарная. Офисы НС Банка расположены в городах РФ: Москва, Красногорск, Иваново и Великий Новгород.