Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
ЦБ USD 97.81 -0.2 01/02
ЦБ EUR 102.13 -0.65 01/02
Нал. USD 100.50 / 99.02 01/02 16:30
Нал. EUR 105.00 / 105.47 01/02 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
7 132
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
41 530
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
50 371
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
60 817
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанская ГАИ прокомментировала ДТП с агрессивным сотрудником ДПС
ДТП произошло 31 января по улице Зубковой. По данным ведомства, 22-летний рязанец, управляя автомобилем «ВАЗ-21104», сел за руль без прав. Он въехал в стоящий «Санг Йонг», под управлением 39-летней рязанки. Последний врезался в припаркованную «Киа Рио».

Рязанская ГАИ прокомментировала ДТП на улице Зубковой. Соответствующая информация размещена в соцсетях ведомства.

ДТП произошло 31 января. По данным ГАИ, 22-летний рязанец сел за руль «ВАЗ-21104» без прав. Он въехал в стоящий автомобиль «Санг Йонг», под управлением 39-летней рязанки. Последний врезался в припаркованную «Киа Рио».

В результате происшествия пассажиру автомобиля «Санг Йонг» — 53-летнему мужчине потребовалась медпомощь.

На водителя «Лады» составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за вождение без водительских прав. Также ему и 39-летней рязанке выписали штраф за отсутствие страховки.

Отмечается, что водители транспортных средств прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Тест показал, что они были трезвые.

Ранее рязанка рассказала об агрессивном сотруднике ДПС, приехавшем на место ДТП.