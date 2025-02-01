Рязанская ГАИ прокомментировала ДТП с агрессивным сотрудником ДПС

ДТП произошло 31 января по улице Зубковой. По данным ведомства, 22-летний рязанец, управляя автомобилем «ВАЗ-21104», сел за руль без прав. Он въехал в стоящий «Санг Йонг», под управлением 39-летней рязанки. Последний врезался в припаркованную «Киа Рио».

Рязанская ГАИ прокомментировала ДТП на улице Зубковой. Соответствующая информация размещена в соцсетях ведомства.

ДТП произошло 31 января. По данным ГАИ, 22-летний рязанец сел за руль «ВАЗ-21104» без прав. Он въехал в стоящий автомобиль «Санг Йонг», под управлением 39-летней рязанки. Последний врезался в припаркованную «Киа Рио».

В результате происшествия пассажиру автомобиля «Санг Йонг» — 53-летнему мужчине потребовалась медпомощь.

На водителя «Лады» составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за вождение без водительских прав. Также ему и 39-летней рязанке выписали штраф за отсутствие страховки.

Отмечается, что водители транспортных средств прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Тест показал, что они были трезвые.

Ранее рязанка рассказала об агрессивном сотруднике ДПС, приехавшем на место ДТП.