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Рязанка рассказала об агрессивном сотруднике ДПС, приехавшем на место ДТП
ДТП случилось около дома № 31, корпус 1 на улице Зубковой 31 января.

Рязанка рассказала об агрессивном сотруднике ДПС, приехавшем на место ДТП 31 января. Пост об этом появился в соцсетях, он опубликован от имени участницы аварии.

ДТП с пострадавшим случилось около дома № 31, корпус 1 на улице Зубковой. По словам автора поста, автомобиль «ВАЗ-2110» ехал на большой скорости. Машину занесло, она врезалась в припаркованную легковушку. После «Лада» вылетела на зеленую зону, снесла ограждение и пыталась скрыться, говорится в сообщении.

Однако, как указано в публикации, автомобиль из-за сильного удара получил повреждения и не смог быстро уехать. Отмечается, что свидетели ДТП поймали водителя и привели к месту происшествия. Автор поста утверждает, что виновник аварии был пьян.

На место приехали скорая и полиция.

«Один из сотрудников с виновником пошли к его машине, мы как потерпевшие хотели пойти за ними, но сотрудник нам сказал не надо за нами ходить… Вернувшийся к нам сотрудник ДПС стал вести себя непонятным для меня образом, начал грубить. С чем это связано могу только догадываться», — говорится в посте.

Позже участники ДТП поехали оформлять аварию на улице Лесной.

Девушка прошла медицинское освидетельствование. После чего она поинтересовалась результатами теста виновника. Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Участница ДТП удивилась, потому что «явно чувствовала запах алкоголя» от водителя «Лады». Она просила показать видео, как мужчина проходит медосвидетельствование, но получила отказ. По словам девушки, один из сотрудников ДПС снова стал вести себя агрессивно и выгонял из кабинета.

Информации о состоянии пострадавшего нет. Официальной информации о случившемся не поступало.

Видео с места аварии можно посмотреть по ссылке.

Фото: группа «Типичная Рязань» во «ВКонтакте»