Здание Рязанского политехнического колледжа отремонтируют за 84 миллиона рублей

На выполнение капремонта здания Рязанского политехнического колледжа выделили 83 миллиона 872 тысячи 371 рубль. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Ремонт проведут в здании по адресу улица Солнечная, дом 6. Подрядчик выполнит работы по наружной отделке: обустроит вентилируемые фасады, облицует откосы декоративными бетонными изделиями, восстановит герметизацию стыков. Также отремонтируют входные группы, в том числе крыльцо центрального входа, столовой, запасного выхода и подвала.
Работы проведут и по внутренней отделке помещений. В здании заменят плинтусы, керамогранитную плитку, облицовку ступеней, дверные и оконные проемы, элементы электроосвещения. При этом работы также выполнят в библиотеке и спортивном зале. Кроме того, в учебном заведении проведут сантехнические работы, установят унитазы, писсуары, умывальники.
По завершении капремонта подрядчик выполнит благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Заказчиком работ выступил Рязанский политехнический колледж.
Срок выполнения — до 31 августа 2026 года.
Напомним, ранее стало известно о проведении капремонта здания Рязанского колледжа электроники. Работы проведут в третьем учебном корпусе на Куйбышевском шоссе. Цена контракта — 21,7 млн рублей.
Фото: «Яндекс Карты»