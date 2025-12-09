Здание Рязанского политехнического колледжа отремонтируют за 84 миллиона рублей

На капремонт здания Рязанского политехнического колледжа выделили 83 млн 872 тысяч 371 рубль, тендер опубликован на сайте госзакупок. Работы выполнят по адресу ул. Солнечная, д. 6. Подрядчик обновит наружную отделку: вентиляцию фасадов, облицовку откосов, герметизацию стыков, а также отремонтирует входные группы, включая крыльцо центрального входа, столовой, запасного выхода и подвала. Внутри заменят плинтусы, плитку, облицовку ступеней, дверные и оконные проёмы, электроосвещение, работы коснутся библиотеки и спортзала. Проведут сантехнику: установят унитазы, писсуары, умывальники. По завершении благоустроят и озеленят территорию. Заказчик — Рязанский политехнический колледж. Срок сдачи — до 31 августа 2026 года.

Напомним, ранее стало известно о проведении капремонта здания Рязанского колледжа электроники. Работы проведут в третьем учебном корпусе на Куйбышевском шоссе. Цена контракта — 21,7 млн рублей.

Фото: «Яндекс Карты»