В трех домах культуры в Сасове нарушались права инвалидов

При проверки учреждений выяснилось, что не все они оборудованы для нужд людей с ограниченными возможностями. В некоторых отсутствовали наружные вызывные устройства, средства связи с персоналом, а также тактильные таблички, в том числе с шрифтом Брайля, для идентификации помещений. Руководителям трех организаций внесены представления.