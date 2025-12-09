В Шацке женщина угрожала сыну ножом на семейном застолье

В Шацке полицейские предотвратили серьезное преступление, которое могло произойти во время семейного застолья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 19-летний парень позвонил в полицию и сообщил, что его нетрезвая мама угрожает ему ножом. Сотрудники полиции быстро прибыли на место и успокоили 40-летнюю женщину, забрали у нее нож и отвезли в отделение. По информации, родственники выпивали вместе, и когда сын снова упрекнул маму в злоупотреблении алкоголем, она рассердилась и пригрозила ему расправой. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить до двух лет тюрьмы.

