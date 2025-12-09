В рязанском придорожном кафе нашли нарушения

Прокуратура провела проверку в придорожных кафе на трассе Р-22 «Каспий» в Александро-Невском районе. Среди нарушений отмечено использование индивидуальными предпринимателями в своей деятельности мясной продукции неизвестного происхождения, наличие насекомых в производственных помещениях. Специалисты нашли более 60 кг неизвестного мяса. Владельцы кафе оштрафованы на общую сумму 40 тыс. рублей.