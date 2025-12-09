В Рязанской области в 2026 году отремонтируют более 170 км дорог

В 2026 году в Рязанской области планируют привести в порядок не менее 170 км дорог. Об этом сообщает региональный минтранс. Работы проведут в Старожиловском, Александро-Невском, Ермишинском, Рыбновском, Ухоловском, Шиловском и Шацком районах, а также в Кораблинском, Касимовском и Путятинском округах. В Рязани обновят 13,8 км улично-дорожной сети. В Александро-Невском районе ремонт запланирован на участке Верхний Якимец — Нижний Якимец — Новотишевое длиной 6,5 км.

Специалисты заменят асфальтобетон, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.