В России предложили ввести единые скидки на проезд для пенсионеров

Депутаты ЛДПР и сенаторы во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении единой системы скидок на проезд для пенсионеров. Документ опубликовали на сайте СОЗД. Он предлагает закрепить единый федеральный стандарт. Регионы должны будут установить скидки на проезд в пригородном и межрегиональном транспорте, ограничив оплату не более чем половиной от обычного тарифа. Для электричек авторы предлагают максимальную планку в 70% от стоимости билета.

Депутаты ЛДПР и сенаторы во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении единой системы скидок на проезд для пенсионеров. Документ опубликовали на сайте СОЗД.

Парламентарии указали, что условия льготного проезда для пожилых граждан различаются в зависимости от региона: где-то действуют развитые программы поддержки, а в других субъектах преференции ограничены или отсутствуют.

«Мы считаем важным устранить эту разницу и обеспечить равные возможности для всех пенсионеров», — отметил Слуцкий.

Документ предлагает закрепить единый федеральный стандарт. Регионы должны будут установить скидки на проезд в пригородном и межрегиональном транспорте, ограничив оплату не более чем половиной от обычного тарифа. Для электричек авторы предлагают максимальную планку в 70% от стоимости билета.

Если закон примут, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.