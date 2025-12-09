В Госдуме рекомендовали перевести работников на удаленку

В Госдуме советуют работодателям временно отказаться от офисов. Такой режим работы предлагают вернуть в тех регионах, где вирус активно распространяется. По мнению депутатов, это должно снизить рост заболеваемости.

