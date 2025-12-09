Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
4 декабря 13:10
4 декабря 13:10
1 495
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 425
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 268
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 987
Стоматолог предупредила россиян, что зимой боль в зубах может усилиться
По словам специалиста, зимой у людей чаще обостряются скрытые проблемы с полостью рта: истонченная эмаль, начальный кариес, микротрещины или оголенные участки корня. Отмечается, что это происходит из-за того, что когда человек выходит на холодный воздух, ткани зуба реагируют сужением сосудов. В большинстве случаев это вызывает болезненные ощущения и является важным симптомом, который не стоит игнорировать. «Поэтому в зимнее время года лучше отдавать предпочтение пастам для чувствительных зубов, следить за влажностью воздуха, ведь пересыхание слизистой увеличивает риск воспалений и формирования налета, и избегать резких перепадов температур», — пояснила Великая.

