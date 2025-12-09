Стоматолог предупредила россиян, что зимой боль в зубах может усилиться

По словам специалиста, зимой у людей чаще обостряются скрытые проблемы с полостью рта: истонченная эмаль, начальный кариес, микротрещины или оголенные участки корня. Отмечается, что это происходит из-за того, что когда человек выходит на холодный воздух, ткани зуба реагируют сужением сосудов. В большинстве случаев это вызывает болезненные ощущения и является важным симптомом, который не стоит игнорировать. «Поэтому в зимнее время года лучше отдавать предпочтение пастам для чувствительных зубов, следить за влажностью воздуха, ведь пересыхание слизистой увеличивает риск воспалений и формирования налета, и избегать резких перепадов температур», — пояснила Великая.

