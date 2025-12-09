Шесть рязанских собак отправились в путешествие по Таиланду, Сербии и странам ЕС

В ноябре этого года специалисты оформили 6 ветеринарных сертификатов на вывоз домашних животных из Рязанской области за пределы РФ. Разрешения выдали 6 владельцам собак для путешествия в такие страны, как Таиланд, Сербия, страны ЕС.

Шесть рязанских собак отправились в путешествие по Таиланду, Сербии и странам ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ноябре этого года специалисты оформили 6 ветеринарных сертификатов на вывоз домашних животных из Рязанской области за пределы РФ. Разрешения выдали 6 владельцам собак для путешествия в такие страны, как Таиланд, Сербия, страны ЕС.