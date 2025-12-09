Рязанцам дали рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Рязанцам рассказали, что следует внимательно осмотреть состав и внешний вид подарка. Упаковка и содержимое подарка не должны иметь дефектов, а информация должна быть четкой и легко читаемой на русском языке. Отмечается, что упаковка включает наименование подарка, состав, количество, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о ГМО, единый знак обращения продукции (ЕАС).

Рязанцам дали рекомендации по выбору сладких новогодних подарков. Их опубликовал региональный Роспотребнадзор.

