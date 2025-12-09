Рязанца осудили за смертельное избиение мужчины на остановке

Судом установлено, что в феврале 2025 года на остановке общественного транспорта между двумя мужчинами возник конфликт. Фигурант ударил потерпевшего кулаком по голове. От полученных травм мужчина скончался в медучреждении. Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

36-летнего рязанца осудили на семь лет за смертельное избиение мужчины на остановке. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Судом установлено, что в феврале 2025 года на остановке общественного транспорта между двумя мужчинами возник конфликт. Фигурант ударил потерпевшего кулаком по голове.

От полученных травм мужчина скончался в медучреждении.

Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.