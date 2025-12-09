Россиянам назвали стоимость салата «Селедка под шубой»

Отмечается, что цена салата увеличилась с 269,7 руб. до 293,9 руб. — на 9%. Больше всего за год выросла цена соленой сельди — с 310 до 392,5 руб. за кг и майонез — с 290,8 до 313,9 руб за кг. А яйца и и картофель при этом подешевели, незначительно упали цены на лук, свеклу и морковь.