Путин: Россия безусловно доведет СВО до достижения ее целей
«Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции», — сказал он на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба.
