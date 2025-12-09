Путин: Россия безусловно доведет СВО до достижения ее целей

«Наша общая задача остается прежней — мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции», — сказал он на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба.