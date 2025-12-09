Песков назвал глупостью заявление Мерца о намерении России напасть на НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко ответил на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил о наличии в российских доктринах положений, свидетельствующих о подготовке нападения на НАТО. Об это сообщили на сайте LIFE.ru. Песков охарактеризовал это утверждение как «полную глупость» и призвал к вниманию к заявлениям президента Владимира Путина. Он отметил, что восстановление Советского Союза геополитически невозможно и что Путин неоднократно подчеркивал этот факт в своих выступлениях. Ранее Мерц высказывал опасения по поводу намерений России и призывал к защите от потенциальной угрозы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко ответил на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил о наличии в российских доктринах положений, свидетельствующих о подготовке нападения на НАТО. Об это сообщили на сайте LIFE.ru.

Песков охарактеризовал это утверждение как «полную глупость» и призвал к вниманию к заявлениям президента Владимира Путина.

Он отметил, что восстановление Советского Союза геополитически невозможно и что Путин неоднократно подчеркивал этот факт в своих выступлениях.

Ранее Мерц высказывал опасения по поводу намерений России и призывал к защите от потенциальной угрозы.