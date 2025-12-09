Рязань
Павел Малков поручил усилить борьбу с интернет-пропагандой наркотиков
Павел Малков заявил о необходимости эффективных мер для борьбы с пропагандой наркотиков в Интернете. Об этом губернатор заявил в ходе заседания антинаркотической комиссии Рязанской области, которое он провел 9 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Павел Малков подчеркнул, что мониторинг обстановки проводится в регионе постоянно. Особого внимания и дополнительных мер требует ситуация с наркопреступлениями и вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот запрещенных веществ.

«Сейчас широко распространен метод бесконтактной передачи наркотиков. Нужны эффективные меры противодействия, как и в случае борьбы с активной рекламой наркоторговли. Для этого мы расширяем возможности реагирования на информацию по пропаганде наркотиков. В мобильном приложении „Открытый регион 62“ созданы два дополнительных сервиса. Теперь жители могут сообщать не только о надписях на фасадах домов, но и о фактах продажи и пропаганды наркотиков в интернете, а также о дикорастущих наркосодержащих растениях», — сказал Губернатор.

На заседании были рассмотрены результаты реализации в регионе Стратегии государственной антинаркотической политики, утверждены приоритетные направления деятельности комиссии на 2026 год. Речь также шла о проведении социально-психологического тестирования и профилактической работе в учреждениях образования, антинаркотической работе в Сараевском и Старожиловском районах.