Над Рязанской областью перехватили 10 БПЛА прошлой ночью

Прошлой ночью над Рязанской областью перехватили 10 БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны. Всего над Россией сбили 121 дрон. Отметим, что в Рязанской области с 2:45 9 декабря действовала беспилотная опасность. Губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале сообщил о том, что пострадавших и серьезных повреждений нет. Также известно, что на месте работают оперативные службы.