В Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА

В Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотную опасность объявляли в 2:45 9 декабря. Она действовала на территории Рязани и области. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 7:29 угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.