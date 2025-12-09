Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание правительства

Во вторник, 9 декабря, губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области, на котором обсуждались актуальные для региона вопросы, работа министерств и администраций муниципальных образований по обращениям граждан в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Глава региона напомнил, что в четверг, 11 декабря, состоится его прямая линия с жителями области, на которую уже поступают вопросы через Госуслуги, чат-бот в мессенджере MAX, на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», а также по телефону круглосуточной горячей линии: 55-73-63.

Павел Малков поручил ведомствам активизировать работу с обращениями граждан.

«Мы с вами много раз говорили о качестве ответов. Они должны быть без канцелярских оборотов, четкими, короткими и по делу. Обязательно проверю ответы, которые будут даны по вопросам жителей с прямой линии. Каждый нужно отработать максимально содержательно», — отметил он.

Глава региона поинтересовался подготовкой к мероприятиям проекта «Новогодняя столица России 2026». По словам зампреда правительства Натальи Суворовой, они пройдут с 13 декабря по 10 января. Площадки расположатся на Лыбедском бульваре и Рязанской ВДНХ, на территории других общественных пространств, будут задействованы театры и дома культуры.

Также состоятся творческие выступления, мастер-классы, спортивные игры. Готовятся к открытию ледовые катки. Пройдет цикл мероприятий, направленных на популяризацию семейных традиций и истории рязанского края.

Глава региона поручил уделить внимание качественному наполнению сайта проекта, информированию жителей и гостей области о предстоящих мероприятиях.

В рамках рассмотрения обращений граждан из соцсетей Павел Малков обратил внимание на жалобы из Пронского района по поводу качества воды. По словам главы администрации муниципалитета Ольги Финякиной, в Новомичуринске проводилась замена секционных задвижек наружных сетей холодного водоснабжения. Ржавчина образовывалась из-за ремонта системы водоснабжения. В настоящее время работы завершены, качество воды в домах пришло в нормативное состояние.

Глава региона поставил задачу — активнее информировать жителей о ремонтных работах и сроках их завершения.

Также и. о. главы администрации Старожиловского района Александр Соушев доложил о решении вопроса с перебоями в водоснабжении в деревне Медвежье. Губернатор поручил зампреду правительства Рязанской области Рустаму Халикову в дальнейшем держать на контроле эти вопросы в муниципалитетах.

«Люди должны быть с водой нормального качества», — подчеркнул Павел Малков.

Также на заседании сообщили, что в Рязани приведут в порядок сквер у памятника Петрову. Как отметил и. о. главы администрации города Борис Ясинский, работы проведут в рамках программы поддержки местных инициатив. Они включают в себя очистку территории от мусора, удаление аварийных деревьев, устройство тротуарной плитки на дорожках и вокруг памятника. Первый этап благоустройства завершится до 20 декабря, в следующем году оно продолжится.

Губернатор поручил проработать вопрос благоустройства других скверов и парков в областном центре с учетом пожеланий жителей.

На заседании одобрен ряд нормативно-правовых актов, в том числе касающихся поддержки племенных хозяйств АПК региона и компенсации родительской оплаты за детский сад.